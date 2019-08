2019. augusztus 11., vasárnap

A TUDOMÁNY BIZONYÍTJA, HOGY A BIBLIA IGAZ (6)

„Csinálj magadnak bárkát… a bárka hossza háromszáz könyök legyen, szélessége ötven könyök, magassága pedig harminc könyök!” (1Mózes 6:14-15)

A Biblia megadja a hajóépítés első részletes tervrajzát. A teremtés könyvében Isten azt mondta Nóénak, hogy építsen egy 42500 m3 térfogatú hajót, és töltse fel annyi állattal és emberrel, amennyi elég a Föld benépesítéséhez. A méretekről jelentősége utóbb kiderült. 1609-ben a hollandiai Hoornban pontosan ezekkel az arányokkal építettek egy hajót, és ez forradalmasította a hajóépítést. A Lloyd’s Hajózási Jegyzék szerint 1900-ra minden nagy tengerjáró hajót Nóé bárkájának arányaihoz hasonlóra építették. Egyébként, ne gondold, hogy csak a tudatlanok és tanulatlanok hisznek abban, hogy a világot egyszer özönvíz pusztította el! A világon a felszíni kőzetek körülbelül 85 %-a üledékes kőzetekből áll, ami arra utal, hogy valamikor a múltban a szárazföldet víz borította. Gondold végig azt is, mit mond a Biblia a meteorológiáról. Salamon azt írta: „A szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a szél járása, és visszatér oda, ahonnan elindult” (Prédikátor 1:6). A Föld légkörében a levegő hatalmas körökben kering, az északi féltekén az óramutató járásával ellentétes irányban, a déli féltekén pedig az óramutató járásával megegyező irányban. Ennek köszönhető, hogy a helyi meteorológusok elég nagy pontossággal meg tudják mondani, milyen lesz az időjárás, így tudhatod, hogyan öltözködj. Egyszerűen nincs még egy ilyen könyv, mint a Biblia! Ha elhiszed központi mondanivalóját, hogy Krisztus által lehet üdvösséged, akkor békéd és örömöd lesz már most, halálod után pedig egy örökkévalóságon át élhetsz Istennel a mennyben. Ennél jobbat nem is kívánhatsz!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.