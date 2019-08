2019. augusztus 14., szerda

KÉRD ISTEN KEGYÉT!

„Teljes szívből esedezem előtted: légy kegyelmes hozzám ígéreted szerint!” (Zsoltárok 119:58)

Isten egyetlen percnyi kegye többet ér számodra, mint ha egy egész életen át erőlködnél. Isten kegyéből a nincstelen özvegy, Ruth a gazdag Boáz felesége lett. Isten kegye tette királynévá Esztert, hogy olyan helyzetben legyen, ahol megmentheti a zsidó népet. Ha Isten kegyében jársz, lehetőségek nyílnak előtted, a megfelelő emberek jönnek hozzád, új ötletekre, stratégiákra és forrásokra találsz a legváratlanabb helyeken. Azt jelenti ez, hogy nem fogsz ellenállásba ütközni? Dehogynem. Ha valami említésre méltót teszel, számíts arra, hogy támadni fognak azok, akik nem ismerik Isten életedre vonatkozó tervét. Ez ezzel jár. De a Biblia azt mondja, hogy Isten kezében még a királyok szíve is olyan, „mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja” (Példabeszédek 21:1). Ahogy a víz folyásirányát meg tudja változtatni, úgy tudja megváltoztatni Isten az emberek szívét is, hogy kedvezzenek neked azok, akik egyébként elutasítottak vagy észre sem vettek volna. Salamon azt írja: „akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti” (Példabeszédek 16:7). Tehát, ha az emberek nem értenek egyet vagy szembeszállnak veled, csak összpontosíts arra, hogy Isten ott folytatja a dolgokat, ahol te abbahagytad. Ő meg tud ajándékozni olyan áldásokkal, amiket – emberileg szólva – nem érdemelnél meg, és melyekre nem vagy jogosult. A Szentlélek fel fog készíteni és alkalmassá fog formálni arra, hogy be tudd teljesíteni Isten életedre vonatkozó akaratát (ld. Lukács 4:18-19). Ezért hagyj fel az erőlködéssel, ne akard, hogy a dolgok a te elképzelésed szerint alakuljanak, inkább kezdj el imádkozni Isten kegyéért. Ő megígérte, hogy megajándékoz vele, és ő mindig betartja ígéreteit.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.