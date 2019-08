2019. augusztus 16., péntek

KAPCSOLAT ÉS KÖZÖSSÉG

„Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele…” (1János 1:6)

Az Istennel való kapcsolatodért Isten a felelős. Abban a pillanatban, amikor bizalmadat Jézus Krisztusba veted, Isten elfogad teljes jogú családtagjának. Az Istennel való közösségedért viszont te felelsz. A Biblia azt mondja: „Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot.” Gondolj most egy pillanatra arra, amikor legutóbb feszültség volt közted és valamelyik hozzátartozód között. Továbbra is egy családba tartoztok, de a beszélgetéseitek felszínessé válnak, és azt vetted észre, hogy kellemesebben érzed magad, ha nem kell a közelében lenned. Ha ilyesmi történik két olyan ember között, akik egyébként közel állnak egymáshoz, akkor először a közösség bizonyossága tűnik el. Ugyanígy van ez az Istennel járásban is. Hirtelen imádságaink felszínesek lesznek: „Uram, kérlek, áldd meg ezt az ételt.” Kerülni kezdjük az együtt töltött idő lehetőségét: „Egyszerűen nincs időm áhítatot tartani.” A Jézussal való közösség megtapasztalásának előfeltétele, hogy minden nap követjük őt, és engedelmeskedünk parancsainak. Amikor Péter és a tanítványai halászni indultak, az Úr azt mondta nekik, hogy vessék ki a hálót a hajó jobb oldalára. Amikor engedelmeskedtek annyi halat fogtak, hogy az alig fért el a hajóban. De valami nagyobb dolog is történt aznap: ahogy Jézus közeledett, János azt mondta: „Az Úr az!” (János 21:7). Ezután bensőséges hangulatban megreggeliztek, közösségben voltak Jézussal. Ha tehát ma nem érzed, hogy közösségben lennél Jézussal, valószínűleg abbahagytad a közösség ápolását, vagy engedetlenné váltál. Ha bármelyik igaz rád, tegyél ellene!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.