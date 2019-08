2019. augusztus 19., hétfő

HOGYAN DOLGOZIK ISTEN?

„… a te szavadra mégis kivetem a hálókat.” (Lukács 5:5)

A Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus: „Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz mélyre, és vessétek ki hálóitok fogásra! Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik… Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé… A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak; de ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: Ne félj ezentúl ember halász leszel! Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követék őt.” (Lukács 5:4-11). A hit igazi próbája akkor jön el, amikor semmi nem működik, amit próbáltál, és Isten valami olyat parancsol, ami túl van a hited határain. Ezen a ponton két lehetőséged van: megadod magad a kétségeidnek, vagy azt mondod, amit Péter: „a te szavadra mégis megteszem.” Ez a történethárom dolgot tanít arról, hogyan dolgozik Isten: 1) Átlagembereket használ valami rendkívüli véghezvitelére. Megszokott munkájukat végezték ott, ahol úgy tűnt, soha semmi nem történik, de felbukkant Jézus, elhívta őket, és megváltoztatta életüket. Keresd Istent a napi munkádban, és ne csodálkozz, ha meglepetést okoz. 2) El fog indítani sekélyesből, ahol biztonságban érzed magad, a kockázatos mélység felé. A nagyszerű halfogások és a hatalmas viharok ugyanazon tengeren történnek. Ha szeretnéd az egyiket, meg kell küzdened a másikkal is. Kockázat nélkül nincs jutalom. 3) Be fog vinni valamibe, hogy azáltal valaki mást is tanítson. Krisztus valami sokkal nagyobb csodát tervezett ezekkel a férfiakkal: emberhalászatot. Veled is ez a terve. És ez akkor kezd megvalósulni, amikor kimondod: „A te szavadra megteszem.”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.