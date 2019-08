2019. augusztus 2., péntek

SZÉGYENÉRZET (1)

„Változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata…” (Róma 12:2)

Ha életed során valamikor bántalmaztak, szexuálisan kihasználtak vagy lelki terrort éltél át, az aláássa az önértékelésed. Azt gondolod magadban: „Ha valaki ezt tette velem, akkor biztosan velem van a baj.” Úgy érzed, mintha a lelked szennyes lenne, mintha sérült áru lennél. Pedig nem vagy az? Isten most két igével szeretne a szívedhez szólni: „Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz, hűségesen. Fölépítelek még téged, és fölépülsz…” (Jeremiás 31:3.4). „Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én az újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” (Ézsiás 43:18-19). Ami veled történt, szörnyű dolog volt, de te nem vagy szörnyeteg! Isten ma azt mondja neked: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” (Ézsaiás 43:1-3). A szégyen és a depresszió kéz a kézben járnak. És bár az orvosok tudnak gyógyszert felírni depresszió ellen, a szégyenre nincs orvosság – az egyetlen gyógymód rá Isten Igéje. Ezért ahelyett, hogy saját gondolataidnak és érzéseidnek hinnél, állj rá Isten Igéjére, bárhogy is érzed magad. A szégyen olyan, mintha folyamatosan büntetnéd magad. Mi a megoldás? Engedd, hogy Isten megváltoztassa a gondolkodásmódodat!

