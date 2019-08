2019. augusztus 21., szerda

NE OSTOROZD MAGAD!

„Mert sokat vétkeztünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét.” (Jakab 3:2)

Amikor vétkezünk, Isten Szentlelke megítél, és arra ösztönöz, hogy bánjuk meg bűnünket és változtassunk utunkon. Amíg e földi testben élünk, mindig lesz dolgunk a bűnnel. Jakab apostol azt írta: „sokat vétkeztünk mindnyájan.” De az, hogy elbuktál, még nem jelenti azt, hogy örök vesztes vagy. Csak akkor leszel az, ha a bukás után nem állsz fel. Állj talpra, porold le magad, fogadd el Isten kegyelmét, tanulj a tapasztalatból, és lépj tovább! A Biblia azt mondja: „Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak” (Róma 8:1). Isten nem kárhoztat, hát te se kárhoztasd magad! Volt egy időszak, amikor az emberek IMNVV feliratú kitűzőket hordtak. A rövidítés azt jelentette: „Isten még nem végzett velem.” Még veled sem fejezte be munkáját. Néha attól van bűntudatunk, mert rossz dolgot tettünk, pedig a motivációnk jó volt. 1957-ben a Ford úgy reklámozta az új, Edsel típust, hogy „az évtized autója”. Vajon mit szóltak ehhez azok a sofőrök, akiknél az autó ajtaja nem csukódott rendesen, akiknek beragadt a dudája, vagy nem működött a sebességváltója? Vagy gondolj a pisai ferde toronyra, ahol mindössze 3 m alapot terveztek egy 56 m magas toronyhoz! Hogy mutatna ez a szakmai önéletrajzodban? Gyakran a legtehetségesebb emberek követik el a legnagyobb hibákat. Salamon azt írta: „Bizony, nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és nem vétkezne” (Prédikátor 7:20). Pál is azt mondta: „Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus” (Filippi 3:12). Ne ostorozd hát magad!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.