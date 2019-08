2019. augusztus 22., csütörtök

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Szabó Czirill (Fenyvesvölgy, Ung megye, 1838. augusztus 22. –??). Főreáliskolai tanár. A gimnáziumot Ungváron kezdte, majd 1856-ban Szatmáron fejezte be. Még ebben az évben felvették a munkácsi görög katolikus egyházmegye növendékei közé. Bécsbe küldték a központi görög katolikus nevelőintézetbe, közben az egyetemen szláv nyelvet is tanult. 1867-69-ben ő adta ki Ungváron Szent Bazil Irodalmi Társaság Szvet című ruszin nyelvű irodalmi hetilapját, szerkesztője volt a társaság más kiadványainak is. 1869-ben Budapesten középiskolai tanári oklevelet szerzett orosz nyelvészetből, történelemből és földrajzból. 1870. március 2-án az ungvári gimnázium rendes tanárává nevezték ki. 1871. szeptember 12-én áthelyezték a szegedi magyar királyi főreáliskolához. 1879-ben egészségi állapota miatt szabadságolták. Munkácson telepedett le, majd a kassai állami főreáliskola tanára lett. Ungvári tanár korában adta ki Orosz nyelvtan és Orosz irodalomtörténeti vázlat című munkáit. 1868-ban jelent meg az Orosz olvasmányok gyűjteménye.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Ezen a napon született 1970-ben Nagy Tímea sokszoros világ és kétszeres olimpiai bajnok vívó.

– Benkő Gyula színész születése (1918)

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.