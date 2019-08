2019. augusztus 24., szombat

SZILÁRD ALAP

„… nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva.” (Máté 7:25)

Jézus azt mondta: „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva.” (Máté 7:24-25). Amikor az élet viharai jönnek – és jönni fognak -, már túl késő szilárd alapok lerakásához. Ilyenkor derül ki, hogy mire alapul az életed. Ezért ne csapd be magad azzal, hogy rossz minőségű anyagot használsz, vagy egyszerűbb utat keresel. Légy kész elismerni gyengeségeidet, és igyekezz javulni! Azoknak is, akiket erős embereknek tartasz, az életük egy pontján segítségre volt szükségük, hogy legyőzzék gyengeségeiket. Egy megagyülekezet lelkipásztora így emlékszik vissza a kezdeti időszakra, amikor azért imádkozott, hogy Isten növelje meg a gyülekezetét? „Több napi hallgatás után az Úr válaszolt: »Te azzal foglalkozol, hogy a gyülekezetet akarod növelni, én az embereket akarom építeni. Jaj, annak az embernek, akinek a gyülekezete nagyobbra nő a saját egyéni fejlettségi szintjénél!« Azóta azzal foglalkozom, hogy többet imádkozzak a lelkészért, mint a gyülekezetért. Még mindig elcsodálkozom azon, kivé válhatok, ha életemet naponta Isten kezébe teszem. Ő formál engem – és még nem fejezte be a munkáját. Még sok a dolga velem. Minden nap egyre több éretlenséget veszek észre magamban. De milyen éles ellentét van aközött, aki voltam, és aki most vagyok… és ma jobban bízok Istenben, mint valaha.” Számodra is az Istennel való kapcsolat ápolása legyen a legfontosabb! Isten Igéjének igazsága legyen életed alapja, így ha jönnek a viharok, állva tudsz maradni.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.