2019. augusztus 28., szerda

MEGÉRTENI ISTEN AKARATÁT (3)

„A Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám.” (Apostolok cselekedetei 20:23)

Napjainkban a hívők a 75%-a él fejlődő országban, gyakran keresztyénellenes környezetben. Hszü Junghaj is egy közülük. Azon igyekezett, hogy legalizáltassa Kínában a házi gyülekezeteket. Ezért bebörtönözték, két évet kellett eltöltenie egy 2,5×2,5 méteres cellában, egy pekingi börtönben. Nem volt benne WC vagy mosdó, csak egy cső a sarokban, amiből víz csordogált a betonpadlóra. „A cellám volt az utolsó állomás a halálraítélteknek – emlékszik vissza – Volt idő, amikor három fogoly is szorongott ebben a nyirkos cellában kivégzése napját várva.” Junghaj imádsággal, elmélkedéssel és sírással élte túl ezt az időszakot. Egy darab szappant használva írt a cellája falára, így írta meg egy Istenről szóló könyv vázlatát. Amikor befejezte, fejből megtanulta az egészet, és szabadulása után börtönjegyzeteiből megírta a God the Creator [Isten a teremtő] című könyvet. A nehézséget és megpróbáltatások gyakran inkább megerősítik, hogy Isten akaratában vagy, mintsem megkérdőjeleznék azt. Pál azt írta: „Hogy mi ér ott engem, nem tudom, csak azt, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.” (ApCsel 20:22-24). Figyeld meg, még itt is a kegyelemről beszél. Nem számít, milyen nehéz Isten akarata, teljesíteni tudod, ha minden nap az ő kegyelmének korlátlan forrásából merítesz.

