2019. augusztus 3., szombat

SZÉGYENÉRZET (2)

„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.” (Jakab 1:22)

A szégyen a sötétségben növekszik, de ha egyszer Isten Igéjének világossága rávetül, akkor többé nem tud markában tartani. Az érzések változékonyak. Gyakran mindanapos dolgok indítják be őket, például egy ismerős dal, vagy az, ha megemlítenek valakit, aki fájdalmat okozott, egy évforduló, egy születésnap vagy egy ünnep, például a karácsony. Ezért mondja Jakab: „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói.” Egy lelkigondozó írja: „A szégyen képes visszatartani minket, folyton a cipőnk orrát nézzük miatta. Sok embert és rendszert irányít, és azt akarja, hogy mi is kapcsolódjunk be a játszmájába… Kényszercselekvések, szexuális függőség, táplálkozási zavarok, kábítószer-fogyasztás és a szerencsejáték-függőség mind szégyenérzeten alapuló viselkedések… Mindaz, amit átéltünk, esetleg múltbéli agymosással társítva, a szégyen terhét rakja ránk. »Ne gondolkodj… ne érezz… ne növekedj, ne változz… ne élj… szégyelld magad!« Számoljunk le a szégyennel! Támadjuk meg! Üzenjünk hadat! Tanuljuk meg felismerni, és kerüljük, mint a pestist!” A Biblia azt mondja: „Ki vádolná Isten választottjait?” (Róma 8:33). Akár te követted el a vétket, akár ellened követték el, „Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől” (1János 1:7). Figyeld meg a „minden” szót! Ne arról beszélj, amit érzel, kezdj el arról beszélni, amit tudsz! Isten Igéjéből tudod meg, hogy mi a véleménye rólad, és ez a legnagyobb gyógyhatású szer a világon. Olvasd hát, hidd el, mondd ki, állj rá! Ha ezt teszed, elkezdesz felülkerekedni a szégyenérzeten alapuló gondolkodásmódon.

