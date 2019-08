2019. augusztus 4., vasárnap

VIGYÁZZ KIBEN BÍZOL MEG!

„A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a titkot.” (Példabeszédek 11:13)

Ha segítségre van szükséged egy személyes problémában, vagy a családodat, a karrieredet illetően, akkor a következő dolgokat tartsd szem előtt: 1) A rossz hírre általában tovább emlékeznek, mint a hírre. Még jóval azután is, hogy megoldottad a gondodat, és továbbléptél az életedben, ha rosszul választod meg a bizalmasaidat, akkor azok továbbra is a problémádra fognak összpontosítani, és arról fognak beszélni. Ezért figyelmeztet Isten Igéje: „A megbízható ember nem él vissza a bizalommal” (Példabeszédek 11:13 NLT). 2) Vigyázz kitől fogadsz meg tanácsot! „Az igazak gondolatai helyesek, a bűnösök szándékai csalárdak” (Példabeszédek 12:5). Ügyelj rá, hogy a megfelelő emberhez fordulj tanácsért. Ezen a világon sokféle forrásból kínálnak bölcsességet, de „a felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató” (Jakab 3:17). Figyeld meg „a felülről való bölcsesség” szavakat! Csak olyan embert avass a bizalmadba, és olyantól fogadj el tanácsot, aki Isten Igéjének alapelvei szerint él. 3) Járj utána, hogy vajon az, akiben bízol, nem avat-e be másokat is, olyanokat, akikben te nem bíztál. Madarat tolláról, embert barátjáról… ez nagyon igaz! A Biblia azt mondja: „Boldog ember az, aki nem jár bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére” (Zsoltárok 1:1). 4) Ha csak a problémádról beszéltek, akkor az áldozat szerepében ragadsz, ahelyett, hogy győztes lennél. Senki nem támogat szívesen egy vesztest. Amikor Jób mindenét elveszítette, szinte mindenki, kerülte őt. Csak akkor tértek vissza hozzá, és hoztak neki ajándékokat, miután Isten kétszeresen is megáldotta Jóbot. Mindig bölcs dolog fékezni a nyelvedet, irányításod alatt tartani a gondolataidat, és a megfelelő dolgokra összpontosítani. Ne feledd: a hallgatást nem lehet később rosszul idézni.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.