2019. december 1., vasárnap

BELSŐ MUNKA (1)

„Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, DEC hogy veletek legyen mindörökké.” (János 14:16)

Emlékszel még, milyen volt egy vacsora mobiltelefonok nélkül? A családtagok élvezték egymás társaságát, a technika nem zavarta meg őket, nem szakította félbe beszélgetéseiket. A mi nemzedékünk kezdi elveszíteni a beszélgetés és a bensőségesség művészetét, és ez kihat az Istennel kettesben töltött időnkre is. Bár Jézus nem a csúcstechnológia korában élt, de tőle is folyton elvártak valamit, a sokaság éjjel-nappal, mindig követte őt. A Szentírásban mégis azt olvassuk: „nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott” (Márk 1:35). Jézus időt szánt arra, hogy kettesben lehessen Atyjával. Lelki önfegyelem kell ahhoz, hogy csendben maradjunk és figyeljünk; hogy szándékosan kiküszöböljünk minden zajt és nyüzsgést. De ha gyakoroljuk, felfedezzük a bennünk élő Szentlélekkel való kapcsolatot, mely teljes mértékben kielégíti szívünket. Szánj néhány percet a János evangéliuma 14-16. részeinek elolvasására, és engedd, hogy lelked magába szívja Jézus üzenetét. Figyeld meg, ő azt akarja, hogy tanítványainak békessége legyen, és vigasztalja őket az ígérettel, hogy soha nem hagyja őket magukra. Azt szeretné, ha ezekben az áldásokban mi is részesülnénk. Kérdés: Hol találhatsz ilyen békességet és vigasztalást? Válasz: Ez belső munka – mert a Szentlélek benned él. Jézus azt mondta tanítványainak: „én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.” Talán ez a keresztyénség legnagyobb titka, hogy a Szentlélek elérhető, sőt, benne él az igaz hívőben, megadva mindent, amire szükségünk van, hogy kezelni tudjuk az élet nehézségeit és lehetőségeit. A Pártfogó, akit a Fiú megígért és az Atya elküldött, ma a miénk hit által. Fogadd el, bízz erejében, tapasztald meg békességét és kövesd vezetését!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.