2019. december 12., csütörtök

Tarts ki a hitben és elkövetkezik!

„Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el!” (Habakuk 2:3)

Isten ígért neked valamit, de emberileg szólva semmi esélyét nem látod beteljesülésének? Nehezedre esik várni? Olvasd el ezt az igét: „Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el!” Isten mindent ütemterv szerint tesz, és a te időpontod is ott van a naptárban. Biztos lehetsz benne, hogy az ellenség semmilyen tette nem tudja megakadályozni Isten tervének megvalósulását életedben. Isten ígérete olyan, mint a vetőmag. Először is a hit termékeny talajába kell hullnia, és időre van szüksége a növekedéshez. Továbbá rendszeresen öntözni kell imádsággal és igeolvasással. Nem lehet erőltetni a beteljesedését manipulációkkal: „Nem hatalommal és erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura” (Zakariás 4:6). Ha Isten megígért valamit, támaszkodj Igéjére, és emlékeztesd magadat: „az életem nem érhet véget, amíg ez be nem teljesedik.” József élete összefoglalható ezzel az egy igével: „míg jóslata be nem teljesedett, és az Úr szava igazolta őt” (Zsoltárok 105:19) Miért kell próbára tenni valamit? Hogy kiderüljön az ereje, hogy lássuk, kitart-e nyomás alatt. Mit igért neked Isten? Hiszel neki? Milyen erős a hited? Ha gyenge, akkor, Isten vissza fog vinni a hit iskolájába, hogy megtanuld a leckét, átmenj a vizsgán, és megszerezd a képesítést. „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik” (Zsidók 11:6). A mai üzenet számodra ez: tarts ki a hitben, és be fog következni, amit Isten megígért.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.