2019. december 16., hétfő

Ne halogass tovább

„Egy másik is ezt mondta: Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől!” (Lukács 9:61)

Ha az ember elpazarolja vagy elveszíti a pénzét, van esély a visszaszerzésére. Az idővel azonban nem így van. Az elvesztegetett idő t nem lehet pótolni. A Szentírásban az egyik legszomorúbb történet ez: „Egymásik is ezt mondta: Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől.” De sehol nincs feljegyezve, hogy aztán tényleg követte volna Jézust. A halogatás és a perfekcionizmus kéz a kézben járnak. Azt mondjuk: „Ha nem tudom jól megcsinálni, akkor bele se kezdek”. Nos, mielőtt sikerülne l megcsinálni, valószínűleg el fogod rontani. Minden sikertörténetben megtalálhatók a küszködés fejezetei, de ott vannak a tanulás és a növekedés fejezetei is. A Yale Egyetemen készítettek egy tanulmányt. A diploma előtt álló hallgatók figyelmét felhívták a tetanusz veszélyeire, és ingyenes védőoltást ajánlottak fel nekik az egészségközpontban. Bár a diákság nagy része meg volt győződve arról, hogy szüksége van a védőoltásra, tudod, hányan kérték végül a vakcinát? Csupán három százalék. Egy másik csoportnak szintén megtartották az előadást a tetanuszról, és ők egy térképet is kaptak az egyetem területéről, melyen be volt karikázva az egészségközpont. Aztán felkérték őket, hogy nézzék meg a heti órabeosztásukat, és keressenek alkalmas időpontot az oltásra. Tudod mit? Kilencszer annyi diák ment el beoltatni magát, mint az előző csoportból. A jó szándék nem elég. Döntened kell és indulnod kell. Ki kell tűznöd a határidőt, meg kell beszélned a találkozó időpontját. Ma van az a holnap, amiről a tegnap beszéltél. Hagyd abba a halogatást, és cselekedj!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.