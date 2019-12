2019. december 17., kedd

Óriásölők (2)

„Aki hű a kevesen, a sokan is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis lesz.” (Lukács 16:10)

Figyeld meg: 1. Az óriásölők nem óriásölőként kezdik. Dávid egy szelíd zenész volt, egy alázatos pásztor, a legkisebb fiú, akin keresztülnéztek. Az előnye a hűség volt – a hűség a tehetségben, hűség apja juhainak őrzésében, hűség Istenhez. A kis dolgokban gyakorolt hűség által lett a nagy dolgok mestere. A hűség a rendkívüli lelki emberek jellemzője. Máté adószedőként kezdte, Péter halászként, Elizeus földművesként, Jézus ácsként. Belegondoltál már, hogy Jézus több évig dolgozott ácsként, mint igehirdetőként? Ő hűséges volt a kis dolgokban. Isten soha nem hívott el dologtalan, gyümölcstelen életű embert. Minden jelöltje tett már valamit azelőtt is, hogy óriásölővé lett volna. Az óriásölők nem óriásölőként kezdik – de valahogy elkezdik! 2. Az óriásölők tudják, hogy a jutalom mindig nagyobb, mint a kockázat. Az élet kockázatvállalást és a cselekvést jutalmazza, de a sátán a félelem és szorongás szavait suttogja fülünkbe, hogy csekélyebbnek tüntesse fel a jutalmat és nagyobbnak mutassa a kockázatot. Az igazság azonban akkor is az, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresnek. Hinned kell, hogy az ígéret nagyobb, mint a probléma, a cél nagyobb, mint az akadályok, és Isten nagyobb a nehézségeknél is. A féllem a sátán fegyvere, melyet megbénításodra vet be, a hit Isten fegyvere, hogy mozgásba hozzon. Támaszkodj hát Istenre, hívd ki párbajra az óriásodat, és állj be Isten óriásölőinek sorába!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.