2019. december 18., szerda

Tanácsok utazóknak (1)

„Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően.” (Filippi 2:13)

Két fontos dolgot tarts szem előtt, miközben részt veszel az élet nagy lelki utazásán: 1. Istennel semmilyen tapasztalat nem hiábavaló. Ebbe beletartoznak a fájdalmas és nehéz tapasztalatok is. Lehet, hogy jó benyomást tesz az emberekre az erőnk, de igazán akkor tudunk kapcsolatot alakítani, ha a küzdelmeinkről is beszélünk. Ha motiválni szeretnél másokat, ne csak azt mond el nekik, mit értél el, beszélj a megpróbáltatásaidról és nehézségekről is, melyeken keresztül kellett menned, hogy eljuss a sikerig. Ha a küzdelmeket elhallgatod és csak az eredményről beszélsz, akkor talán úgy érzik majd, hogy számukra ez elérhetetlen. Sőt, talán éppen azok az élmények, amiket nemszívesen osztunk meg másokkal, érnék el náluk, hogy így gondolkodjanak: „Ha Isten ezt meg tudta tenni értük, akkor értem is meg tudja tenni.” Másként fogalmazva: ezzel reményt adsz nekik. 2. Ahhoz, hogy Isten országában sikert érj el, szolgálnod kell másokat. Nézd meg Józsefet! Arra használta képességét, hírnevét és vagyonát, hogy táplálja az embereket az éhínség idején – a jutalom csak ezután következett. Ha az a célod, hogy mások szükségeit betöltsd, akkor Isten mindig megjutalmaz, és mindig lesz jövőd. Jézus nem mondta Péternek, hogy gyűjtsön össze embereket, akiknek prédikálhat. Nem. Egyszerűen csak ennyit mondott: „Legeltesd az én juhaimat!” (János 21:17) Kedves lelkipásztor, ha a vasárnap délelőtti istentiszteleten túl sok az üres padsor, ne csak az embereket hibáztasd. Kérdezd meg magadtól: „Milyen a táplálék? Milyen az istentisztelet?” Amíg létezik olyan lelki éhség, amit senki más nem tud kielégíteni, addig lesz jövőd és lesz feladatod. Gondold végig ezt a két, utazóknak szóló tanácsot, és imádságban kérd Istent, hogy ezek az alapelvek épüljenek be az életedbe!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.