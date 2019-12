2019. december 19., csütörtök

Tanácsok utazóknak (2)

„Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre… hogy dicsőségének magasztalására legyünk… Krisztusban.” (Efézus 1:11-12)

Isten nem csak azt akarja, hogy túléld a megpróbáltatásokat, ő bővölködő életet szán neked. A Sátán támadni fog, de nem választhat el Isten szeretetétől, és nem akadályozhatja meg Isten áldását. Persze azt fogja hazudni, hogy képes erre, de ez nem igaz. Gondolj bele, mennyire idegesíti ez őt. Ha tudod, hogy Isten megigért neked valamit, az erőt ad leküzdeni olyan nehézségeket, amikkel mások nem tudnak megbirkózni. Tengernyi víz sem süllyeszthet el, amíg nem jut be a hajódba. Csak az tud ártani, mit beengedsz. Vigyázz hát szívedre! Tartsd életben a jövőképedet, és az fog éltetni téged. HA meg akarod kapni a jutalmat, meg kell fizetned az árat. Sokan azért vallunk kudarcot, mert feladjuk azt, amit a legjobban szeretnénk azért, amit most akarunk. Ne tedd! Minél nagyobb kihívás, annál nagyobb jutalom vár a végén. Pál apostol a jutalomra tekintve írta: „legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” Az élet nem tartozik nekünk semmivel, csak a növekedést biztosító lehetőségekkel. Mózes otthagyta a fáraó palotáját, Elizeus a gazdaságát, Lukács az orvosi praxisát azért, hogy kövesse Istent. Haladj hát tovább, törekedj minden erőddel, kapaszkodj még jobban Istentől kapott célodba! Amivel most még nem rendelkezel, a tiéd lehet a jövőben, ha kitartóan növekedsz, összpontosítasz és hűséges maradsz.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.