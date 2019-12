2019. december 20., péntek

Rombold le az erődítményt!

„Hadakozásunk fegyverei… erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására.” (2Korinthus 10:4)

A Biblia erődítménynek nevezi azt, amikor a rossz minták átöröklődnek egyik nemzedékről a másikra. Dávid nem tudott ellenállni vágyainak, ezért házasságtörő viszonyt kezdett egy másik férfi feleségével. Ugyanez a lelkület átöröklődött Dávid Amnón nevű fiára, aki megerőszakolta saját húgát. Amikor Dávid megtudta az esetet, haragudott, de nem tett semmit. Mit is mondhatott volna? Ábrahám, hogy az életét mentse, azt hazudta egy pogány királynak, hogy a felesége a húga. Meglepő módon a fia, Izsák, ugyanezt tette néhány fejezettel később. Szakértők szerint az alkoholista szülők gyermekei nagyobb valószínűséggel lesznek alkoholisták, és a gyermekbántalmazók nagy százaléka gyermekkorában maga is bántalmazás áldozata volt. Néha az is megtörténik, hogy mindkét oldalról rossz mintát örököl a gyerek. De van egy jó hírem. Isten meggyógyítja a rosszul működő családokat – és gyógyítását rajtad kezdi! Attól, hogy szüleid nem tudták kimutatni érzéseiket, a te gyermekeidnek nem kell szeretethiányosan felnőni. Isten megtanít arra, hogyan rombold le az erődítményeket a családodban, hogy megadhasd gyermekednek az, amit te magad sohasem kaptál meg. Gedeon lerombolta az oltárt, amit bálványimádó apja épített, és Isten kegyelméből te is megteheted ugyanezt a te családodban! Imádkozz a gyermekeidért! Jelentsd ki, hogy a múlt nem fogja bitorolni a jelent, hogy rajtad keresztül Isten áldása fog gyermekeidre áradni. Rajta, tedd meg, és meglátod, mi fog történni!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.