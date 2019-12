2019. december 22., vasárnap

Isten mindent megadott, amire szükséged van!

„Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram; az én Istenem fénysugarat küld nekem a ötétbe.” (Zsoltárok 18:29)

Isten nem csupán megváltott és szolgálatra hívott, de el is látott mindennel, amire szükséged van ahhoz, hogy a rád bízott feladatot elvégezd. Csak arra vár, hogy ezt te is felismerd. Amit nem ismerünk fel, azt nem értékeljük. És amit nem értékelünk, azt nem becsüljük. És ha valamit nem becsülünk, azt végül elveszítjük. A kaliforniai aranyláz idején egy fiatal házaspárt is elkapott az aranyszerzés szenvedélye. Eladták a farmjukat, és értékeiket, majd nyugatra indultak aranyat keresni. Sorozatos kudarcok után teljesen csődbe mentek, majd Európába költöztek. Sok évvel később visszatértek Amerikába, és elhatározták, hogy felkeresik régi farmjukat. Ám amikor odaértek, azt látták, hogy az körbe van kerítve és fegyveres erők védik. Kiderült, hogy a régi farmjuk helyén Amerika második aranylelőhelye található – és jelenleg állami tulajdonban van. Isten már elhelyezte körülötted a szükséges forrásokat és a megfelelő embereket, csak te még nem látod. Az életed legnagyobb ajándékai még felfedezésre várnak, mert pillanatnyilag mag formájában vannak jelen. HA nem ismered fel ezeket, annak nagy ára lesz. Pál azt írta az efézusi hívőknek, hogy imádkozik értük: Kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja… világosítsa meg lelki szemiteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Dávid pedig ezt kérte imádságában: Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Néha nem látjuk a fától az erdőt. Kincs rejlik benned és körülötted, amit nem látsz meg addig, amíg Isten fel nem fedi előtted. De feltárja neked, ha őt keresed.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.