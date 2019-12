2019. december 4., szerda

Belső munka (4)

„Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön.” (Róma 8:26)

A hívő ember mindennapi életének két oszlopa az imádság és a Szentírás. Az imádság ugyan egyszerű, de nem mindig könnyű. Hiányzik belőlünk a motiváció, könnyel elterelődik a figyelmünk, és nem mindig vagyunk biztosak abban, miért kellene imádkoznunk. Isten ismeri emberi hiányosságainkat, ezért bennünk lakó Szentlelke által segít minket. „Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal… Isten szerint jár közben a Szentekért.” (Róma 8:26-27) Ez azt jelenti, hogy bárhogy is érzed magad imádkozás közben, a Szentlélek csatlakozik imádhoz, könyörög érted, és a legerőtlenebb imádságot is hatalmas erejű kérésként viszi az Atya elé. A másik oszlop pedig Isten igéje, a Szentlélek szerepe ebben ugyanilyen erőteljes. Jézus azt mondta: „amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. „ (János 16:13) Figyeld meg, a Szentlélek három dolgot tesz: 1. Vezet, amikor Isten igéjét tanulmányozod és érteni törekszel. 2. Felfedi előtted, amit Jézus tudtodra akar adni. 3. Megnyitja értelmedet az eljövendő dolgokra. Nem kérdés, hogy a jó könyvek, a Szentíráson alapuló anyagok és hozzáértő Bibliatanítók sokat segíthetnek, de semmi sem pótolja a Szentlélek hangját, hallgasd tehát figyelmesen, mit akar neked mondani!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.