2019. december 5., csütörtök

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Fencik Jenő (Martonka, Bereg megye, 1844. október 5. – Herincse, 1903. december 5.). Görög katolikus lelkész, szentszéki tanácsos lapszerkesztő, író, költő. Középiskoláit Ungváron és Szatmárnémetiben, a teológiát Bécsben végezte. Itt ismerkedett meg orosz értelmiségiek révén a pánszláv eszmékkel. Harmadéves korában egyik versét egy orosz herceg 32 arannyal jutalmazta. Hazatérése után egy ideig az Ung megyei Porosztón volt lelkész. Művei az ungvári Szvet, Novij Szvet és a Kárpát hasábjain jelentek meg. Munkatársa volt a lembergi Szlovo című folyóiratnak is. 1879-ben írt egy öt felvonásos drámát Koriátovics címen. Ezzel és a Laborcról szóló „Pohorenyije Uzsgohoroda” című művével az ősi ruszin államiságról szóló legenda éltetői közé állt, akik Ungvárt Uzshorodnak keresztelték és szláv fejedelmi székhellyé emelték. Fencik Uzshorod címmel ódát is írt. Ezt a történelmileg nem igazolt, költött elnevezést vették át a csehek is, amikor a Podkarpatszka Rusz fővárosa Uzshorod lett. Fencik számos tankönyvet és imakönyvet írt. Verseit Vladimir álnéven publikálta. 1926-ban Ungváron, az egykori zsinagóga előtti téren szobrot állítottak emlékére, Olena Mondics alkotását.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Szabó Vladimir festő, grafikus (1905) nagyméretű, főleg Dózsa alakját és korát idéző, meleg hangulatú képekkel szerepelt az országos kiállításokon.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.