2019. december 7., szombat

Arra összpontosíts, ami fontos

„Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent.” (Ézsaiás 50:7)

Egy északi kisvárosban az évente szokásos szánhúzókutya-versenyre készültek. A versenyzők gyerekek voltak. Az idősebb fiók nagy szánkójuk elé több kutyát is befogtak, egy kisfiú azonban kis szánkóval és egy kutyával indult. A szánok elindultak, de a kis srác hamarosan messze lemaradt, úgy tűnt, ki is esik a versenyből. Aztán úgy a verseny felénél a második helyen álló fogat előzni próbált, a szánok túl közel kerültek egymáshoz, és a kutyák összekeveredtek. Ahogy a versenyzők sorra beérték őket, egyre több kutya kapcsolódott be a harcba. Hamarosan csak összegabalyodott szánokat, kutyákat, gyerekeket lehetett látni. A versenyzők el is felejtették, miért vannak ott. Ám a kisfiúnak sikerült a kutyájával kikerülnie a többieket, és továbbhajtott. Meg is nyerte a versenyt. Jerry Mabe vállalkozási tanácsadó azt szokta mondani a munkáltatóknak, amikor vezetőt keresnek, hogy óvakodjanak a „csillogó tárgy” emberektől. Miért? Mert azok olyanok, mint a gyerekek, könnyen elterelődik a figyelmük, és ezt megszenvedi a munka, amit felügyelniük kellene. Ahhoz, hogy sikert érj el, arra kell összpontosítanod, ami fontos, céljaid elérésére kell törekedned habozás és tétovázás nélkül. Ne vedd le a szemed a célról, és bízz Istenben, hogy segíteni fog! Biztosan megteszi, mert igéje ezt mondja: „De az én uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent.”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.