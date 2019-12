2019. december 8., vasárnap

Használd, amit Istentől kaptál

„Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is.” (Róma 12:6)

Isten különböző kapcsolatokkal, különféle képességekkel, tapasztalatokkal és tulajdonságokkal ajándékozott meg, és azt akarja, hogy használd ezeket az ő céljainak megvalósítására. Egy szépségversenyt használt arra, hogy Eszterből Perzsia királynéja legyen, és így megakadályozhassa népe kiírtását. Felhasználta, hogy Nehémiás, a király pohárnoka szorgalmasan végezte munkáját, így az a király kezébe kerülve kérvényezhette Jeruzsálem falainak újjáépítését. Felhasználta Dávid zenészi tehetségét, hogy bejuttassa Izráel királyának palotájába. Felhasználta József bebörtönzését és álomfejtő képességét, hogy két nemzetet megmentsen az éhínségtől. Felhasználta egy tarzuszi Saul nevű tömeggyilkos ügybuzgóságát, hogy terjessze az evangéliumot három misszióútja során, és közben megírja az Újszövetség felét. Ha őket használta Isten, akkor téged is használni fog. Sőt, használni akar. Azárt fejleszt benned tálentumokat, hogy az ő országának ügyét szolgáld velük olyan módokon, amiket most talán még nem is sejtesz. Talán az atlétikai képességeidet vagy a muzikalitásodat használja Isten arra, hogy rajtuk keresztül megmutassa dicsőségét. Talán a kreativitásodat használja, talán a hóbortjaidat, vagy egyszerűen csak a régi vágású munkaerkölcsödet. Bármi is az, Isten ajándéka, és azért kaptad, hogy Istent szolgáld vele. A siker az, ha megteszed a tőled telhetőt azzal, amid van, ott, ahol éppen vagy. Ez nem körülményeken, vagyonon, hatalmon vagy pódiumokon múlik. Nem múltbeli tapasztalatokon vagy jövőbeli lehetőségeken alapul. Ez azt jelenti, hogy jó sáfárkodsz minden lehetőséggel, minden módon, minden nap. Ezért ma használd, amit Istentől kaptál.

osz nyomása egyre nagyobb rajtam, az mindig azt jelzi, hogy a kiút nemsokára feltárul… Azt kell tennünk, amit Isten mond. Örvendezzünk! Ne feledd: »… az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!« (Nehémiás 8:10). Ha van ilyen örömed, az erőt ad az előtted álló útra.”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.