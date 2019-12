2019. december 9., hétfő

Ne élj a rosszindulat házában!

„Minden keserűség… legyen távol tőletek.” (Efézus 4:31)

1882-ben egy Joseph Richardson nevű New York-i üzletember egy keskeny földterületet birtokolt a Lexington Avenue-n. A telek mindössze másfél méter széles és 31 méter hosszú volt. egy másik üzletembernek, Hyman N. Sarnernek, egy normál méretű telke volt Richardson keskeny telke mellett. Olyan lakásokat akart építeni, amelyek a sugárútra néznek, így ezer dollárt ajánlott Richardsonnak a keskeny telekért. Rishardsont mélyen sértette az alacsony árajánlat, és ötezer dollárt követelt. Sarner visszautasította, Richardson erre szűkmarkúnak nevezte és rácsapta az ajtót. Sarner feltételezte, hogy a telek üresen marad, és utasította az építészt, hogy tervezze meg az épületet Richardson telkére nyíló ablakokkal. Amikor azonban Richardson látta, hogy épül a ház, úgy döntött, hogy akadályozni fogja a kilátást, Senki sem fog szabadon átnézni az ő telke felett! Ezért a 75 éves Richardson épített a telkére egy lakóházat, mely másfél méter széles, 31 méter hosszú és négy emelet magas volt. Amikor a ház elkészült, beköltözött a feleségével. A lépcsőn egyszerre csak egy ember mehetett, a folyosón is csak egy valaki haladhatott. Az étkezőasztal is csupán 45 cm széles volt. A lépcsőházba egyszer beszorult egy testes újságíró, és miután két bérlő sikertelenül próbálta őt kitolni, csak úgy tudott szabadulni, hogy alsóneműre vetkőzött. Az emberek az épületet a „rosszindulat házának” nevezték. Richardson és felsége az utolsó tizennégy évüket ott töltötték. 1915-ben aztán a házat lebontották. A keserűség olyan magányos házat épít, amiben egyszerre csak egy embernek van hely. A lakóinak csak egyetlen célja van: megkeseríteni valakinek az életét. Sikerül is nekik. A sajátjukat teszik tönkre!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.