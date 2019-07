2019. július 16., kedd

A GÁTLÓ TÉNYEZŐ

„Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom.” (Zsoltárok 119:59)

A siker elérésének egyik kulcsa a megfelelő hozzáállás. De ahhoz, hogy javítani tudj hozzáállásodon, először fel kell mérned, hol tartasz most. Ehhez idő kell., és attól függően, hogy mennyire ismered magadat, talán nehéz is lehet. A titok nyitja, hogy tárgyilagosan tekints magadra, és el tudd különíteni személyedet a hozzáállásodtól. Nem az a cél, hogy kárhoztasd magad, hanem az, hogy világosan lásd önmagadat, és így pozitív változást érj el gondolkodásodban. A favágók a kivágott szálfákat le szokták úsztatni a folyón, de előfordul, hogy a rönkök feltorlódnak. Ilyenkor a favágók felmásznak egy magas fára, ahonnan belátják a folyót, és megállapíthatják, hogy melyik fa gátolja a többi mozgását. Ha azt az egyet eltávolítják az útból, a többit már elvégzi a folyó. Egy tapasztalatlan ember órákat, napokat, esetleg heteket is tölthet a szálfákkal való küszködéssel eredménytelenül. A lényeg, hogy nem feltétlenül kell mindent megváltoztatnod gondolkodásmódodban – csak azt a néhány dolgot, ami akadályozza, hogy egészséges hozzáállásod legyen. Ha ezeket eltávolítod, az életed elkezd a jó irányba folyni. Van néhány kérdés, ami segíthet felfedezni, ami az a gátló tényező, ami visszatart. Hogy érzed magad a bőrödben? Mikor érzed a legnegatívabbnak a hozzáállásodat? Mi okozza a legnagyobb problémát a másokkal való kapcsolatodban? Bizonytalanság? Neheztelés? Kisebbrendűségi érzés? Milyen negatív gondolatok uralják gyakran gondolataidat? Ezek fontos kérdések, mert az ember azzá lesz, amit gondol magában. Ha változtatni akarsz az életeden, kérd Istent, hogy segítsen felismerni, mi van rád rossz hatással.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.