2019. július 22., hétfő

DÁVID ÉLETÉNEK TANULSÁGAI (2)

„Kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.” (Zsidók 6:12)

Három további tanulság Dávid életéből: 1) Isten választ. Amikor Sámuel próféta megérkezett Dávid családjához, hogy kiválassza Izráel következő királyát, Dávidot számításba sem vették. Isten mégis őt választotta – ahogyan például Debórát is kiválasztotta, hogy a nép vezetője legyen egy férfiuralmú társadalomban. Hagyj fel azzal, hogy próbálod kiszámítani Istent! És ne hasonlítgasd magad másokhoz! Mi sok olyan embert elutasítanánk, akiket Isten felhasznált – ez is mutatja, milyen keveset tudunk. 2) Isten tervez. „Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus napjára” (Filippi 1:6). Ki készíti a tervet? Isten Ki hajtja végre? Isten. Kiben kell bíznunk? Istenben. Dávid életére vonatkozó tervében benne voltak azok az évek is, amikor ki kellett térnie Saul lándzsája elől, amikor száműzöttként kellett élnie egy barlangban, és együttműködni hatszáz kitaszítottal. Isten az átélt nehézségek által készít fel arra, hogy majd meg tudj birkózni a megbízatással, amit neked szán. 3) Isten időzít. „Kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.” A türelem azt jelenti, hogy nyomás alatt is szilárdan kitartunk. A díjat az nyeri el, aki hosszú távra kötelezi el magát. Dávid tizenéves colt, amikor királlyá kenték, de a trónt csak harmincéves korában foglalta el. Légy hát türelmes! Isten azért végzi a felkészítést életedben, hogy készen állj, amikor majd eljön az idő. Igen, várakozni nehéz. De ha startpisztoly eldördülése előtt kezdesz futni, akkor kizárnak a versenyből. Csak összpontosíts a célra, és ne add fel!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.