2019. július 27., szombat

TE IS MEGVÁLTOZHATSZ

„Tágas helyet keress a sátradnak, feszítsd ki sátorlapjaidat, ahogy csak lehet! Húzd meg jól a köteleidet, erősen verd le cövekeidet!”

A változásra vágyás a növekedés titka az élet minden területén. A legtöbben vágyunk a fejlődésre, ám ugyanakkor ellenállunk a változásnak. Pedig az egyik nem megy a másik nélkül! A változás csak akkor lehetséges, ha tényleg akarod. Ahogy Fred Smith, a FedEx csomagküldő szolgálat alapítója megjegyezte: „Azért vagy olyan, amilyen vagy, mert olyan akarsz lenni. Ha tényleg más szeretnél lenni, akkor már a változás folyamatában volnál.” A változás sohasem könnyű. Sok idő kell hozzá, hatalmas erőfeszítés, kitartás és – természetesen – vágy. De a változásra való vágyat át kell fordítani a változás mellett való döntéssé. Ezt a döntést pedig naponta meg kell hoznod. Egyszer egy baseballedző annyira elkeseredett egy bírói döntés miatt, hogy a kispadról felpattanva odarohant a bíróhoz, és rákiabált: „Ennyire képes, vagy lesz ennél jobb is?” Ha változni akarsz, neked is ezt kell kérdezned magadtól. Kész vagy kitartóan dolgozni és törekedni a változásra, vagy csak ennyi telik tőled? A Biblia ezt így fogalmazza meg: „Tágas helyet keress a sátradnak, feszítsd ki sátorlapjaidat, ahogy csak lehet! Húzd meg jól a köteleidet, erősen verd le cövekeidet! Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz….” (Ézsaiás 54:2-3). Figyeld meg jól ezeket a szavakat: feszítsd ki, húzd meg jól, erősen verd le! Mi a közös bennük? Hogy erőfeszítést, elkötelezettséget és kitartást igényelnek. Ez kell ahhoz, hogy változást érhess el az életben. A jó hír az, hogy Isten segítségével képes lehetsz rá – már ma!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.