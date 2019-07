2019. július 29., hétfő

CSAK JÉZUS TUDJA OLTANI LELKÜNK SZOMJÚSÁGÁT

„Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik.” (János 4:14)

Egy régi sláger szerint „Mindenütt kerestem a szeretetet, de mindig rossz helyen.” Ez igaz volt arra az asszonyra is, akivel Jézus találkozott a samáriai kútnál. Mit tudunk meg a történetéből? 1) Próbálkozott a vallásossággal, de az nem elégítette ki. Azt mondta Jézusnak: „A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell” (20. vers). Volt vallásos ismerete, de ez nem elégítette ki szíve vágyát. Neked is van hasonló tapasztalatod? 2) Próbálkozott emberi kapcsolatokkal, de mindig cserben hagyták. Jézus azt mondta neki: „öt férjed volt, és akivel most élsz, nem a férjed” (18. vers). Veled is történt ilyen? Az a kapcsolat, amire legnagyobb szükséged van, a Jézussal való kapcsolat. 3) Kipróbálta azt is, amit Jézus kínált, és az megelégítette lelkét. Amikor Jézus ezt mondta neki: „aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne” (14. vers), az asszony így felelt: „Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg” (15. vers). Az Istennel való személyes kapcsolat nélkül a vallás nem elégít ki. Olyan, mintha sós tengervizet innál: minél többet iszol, annál szomjasabb leszel. Krisztussal való kapcsolat nélkül a vallás olyan, mint a cumi, amit bármennyire erősen szív is a csecsemő, nem tud táplálkozni belőle. Talán csalódást okoztak neked a keresztyének, vagy fájdalmat okozott az egyház. Ha így van, a mai ige számodra ez: ne mondj le a vallásról, amíg nem próbáltad Jézust, mert egyedül ő tudja oltani lelked szomjúságát.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.