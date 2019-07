2019. július 31., szerda

NEM VESZ KI, HANEM ÁTVISZ

„Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged.”

(Ézsaiás 43:2)

Mi előtt Isten megváltoztatná körülményinket, gyakran arra használja fel azokat, hogy minket megváltoztasson. Igen, megígérte, hogy megszabadít minket a bajoktól, de nem feltétlenül a mi időzítésünk vagy a mi elképzelésünk szerint. Isten többet szeretne annál, hogy csupán megszabadít. Azt szeretné, hogy fejlődjünk, hogy Fiához hasonlóvá váljunk, hogy teljes mértékben kihasználjuk az Istentől kapott, bennünk rejlő lehetőségeket. Figyeld meg, hányszor fordul elő az „át” szó a Szentírásban! Ahhoz, hogy eljussanak az ígéret földjére, Izráel népének át kellett kelnie a Vörös-tengeren, át kellett menniük a pusztán, és át kellett kelniük a Jordán folyón. Most gondolkodj el a következő két igeversen: „Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszi azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak…” (Zsoltárok 84:7-8). „Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged.” (Ézsaiás 43:2). Isten nem percek, órák vagy napok alatt végzi munkáját, ő hosszabb időszakokban gondolkozik. Az ötvös pontosan tudja, meddig kell az ércnek a tűzben maradnia ahhoz, hogy minden salak kiégjen, és csak a tiszta arany maradjon meg. A fazekas tudja, meddig kell az agyagnak a korongon lennie ahhoz, hogy valami szép értékes válhasson belőle. Bízz Istenben, ő tudja, mit csinál. Légy türelmes, miközben Isten érted dolgozik, benned is munkálkodik. Amikor majd túljutsz ezen a tapasztalaton, visszatekintve hálát fogsz adni mindazért, amit ez által tanított meg neked.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.