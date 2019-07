2019. július 7., vasárnap

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

János Zsigmond, II. János (Buda, 1540. július 7. – Gyulafehérvár, 1571. március 14.) Magyarország választott királya, Erdély első fejedelme (1556-1571). Szapolyai János király és Jagelló Izabella fia. 1559-ben Izabella hajlandó lett volna békét kötni Ferdinánddal, amelynek értelmében Kassát Ferdinánd, Husztot és Munkácsot Erdély kapta volna meg, Bereg és Ugocsa jövedelmén pedig osztoztak volna a felek. Izabella halála azonban véget vetett a tárgyalásoknak. Az erdélyi trónra a 19 éves János Zsigmond került, aki Magyarország választott királya is volt. Királyi címéről hajlandó lett volna lemondani, de nem akarta feladni a tiszamenti megyéket, ezért Ferdinánd egyezséget kötött Balassi Menyhérttel, hogy megtarthatja korábban Izabellától kapott birtokait, és amennyiben sikerül elfoglalnia, megkapja Munkácsot is, ha nyugtalanítja János Zsigmond területeit. Balassi és társai: Zay Ferenc, Ilosvay Mihály, Mathuznay Pál, a kovászói vár kapitánya hosszú ideig rettegésben is tartották a környéket. Bereg és Ugocsa megye ily módon a Ferdinánd és János Zsigmond közötti viszály ütközőpontja lett. János 1562. április 24-én Gyulafehérváron kelt rendeletében elkoboztatta Mathuznai Péter kovászói birtokait, mert az „a németekkel cimboráskodott”. Rengeteg panasz érkezett Ferdinándhoz is Balassi Menyhártra és martalócaira. A király Bornemissza Gergely püspököt, Alaghi Jánost és Rakovszky Györgyöt küldte (egyes források szerint Kaszonyba, más források szerint Nagyszőlősre) a Balassira érkezett panaszok kivizsgálására. Az 1563-as pozsonyi országgyűlés is foglalkozott a hatalmaskodó kovászói várkapitány, Mathuznai Pál ügyével és az ország főkapitányát vizsgálat indításával bízta meg, védelmi szempontból szükség van-e Kovászóra. Ha igen, intézkedjen a fegyelem helyreállításáról, ha nem – a várat rombolják le. János Zsigmond 1564-ben Balassi Menyhárt halmi várának elfoglalásával és elpusztításával bízta meg Hagymássy Kristóf huszti várnagyot, aki eleget is tett az utasításnak. Ferdinánd halála után 1564-ben Miksa lett a király, aki szintén alkudozni kezdett János Zsigmonddal, de sikertelenül. János Zsigmond vezére, Báthory István visszafoglalta Nagybányát és Nyírbátort. A temesvári basa egy tekintélyes tatár sereggel János Zsigmond segítségére sietett, betörtek a Felvidékre. Közben Schwendi Lázár Miksa számára elfoglalta a munkácsi várat, Husztot is ostromolta, de sikertelenül.

Az 1570. évi speieri egyezmény értelmében János Zsigmond lemondott a választott magyar királyi címről.

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Fényes Elek (1807), statisztikus, közgazdasági, és földrajzi író.

– Mihály Dénes mérnök, feltaláló születése (1894). A távolbalátás nemzetközileg elismert úttörője.

