2019. június 13., csütörtök

LÉGY JÓ PÉLDA!

„Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan apja, Amajcá tette.” (2Krónikák 26:4)

Egy képregény végén a következő tanulság olvasható: „Mindegy, mit tanítunk a gyermekeinknek, ők akkor is pont úgy viselkednek, mint mi!” Talán most mosolygunk, pedig ez komoly dolog. Egy szakértő szerint: „azt tanítjuk, amit tudunk, de azt adjuk tovább, akik vagyunk. Gyermekeid néha kétségbe vonják, amit mondasz, de mindig hisznek annak, amit teszel. Tehát: 1) Ha szeretnéd, hogy csendességet tartsanak Istennel, te is tarts csendességet. 2) Ha azt akarod, hogy gyermekeid gyülekezetbe járjanak, akkor vidd őket magaddal, ne csak küldd őket. 3) Ha nem akarod, hogy gyermekeid csúnyán beszéljenek, vigyázz, mi jön ki a szádon! 4) Ha nem akarod, hogy gyermekeid dohányozzanak, igyanak vagy kábítószert fogyasszanak, akkor te se nyúlj azokhoz! Ha egy dolgot mondasz, de mást teszel, akkor a gyermekeid talán továbbra is szeretni fognak, de végül elveszítheted a tiszteletüket. Ami még ennél is rosszabb, azt fogják gondolni, hogy ha számodra nem működtek azok az alapelvek, amiket prédikáltál, akkor ők ugyan minek próbálják ki azokat? A példád nagyobb hatással van, mint minden szónoklatod együttvéve. Olvasd el figyelmesen a következő igéket! Az egyik az Ószövetségben található: „azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan apja, Amacjá tette” (2Krónikák 26:4). A másikat az Újszövetségben találod: „eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan” (2Timóteus 1:5). Több ezer éve hangzottak el ezek a szavak, de az igazság, amire tanítanak, örök: légy jó példa!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.