2019. június 14., péntek

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Báthory Zsófia, somlyói (? 1629 – Munkács, 1680. június 14.). II. Rákóczi György fejedelem felesége. 1660-ban, férje halála után fiával, I. Rákóczi Ferenccel újra a római katolikus hitre tért és Erdélyt otthagyva, magyarországi birtokaira költözött. Főleg Munkács várában élt. Az elődei által a reformátusok javára tett alapítványokat elfoglalta vagy megszüntette, s ahol katolikusok éltek, templomaikat visszaadta. A jezsuiták ösztönzésére nemcsak Bereg megyében, azon túl is éreztette hatalmát, Ugocsa megyében is védelmezte a katolikusok érdekeit. Még fiával is szembeszállt, amikor az csatlakozott a Wesselényi-féle összeesküvéshez. 1670-ben, amikor Ónod, Kálló és Szendrő elfoglalása után Munkács várához közeledett, hogy biztosítsa magának a várat, anyja bezáratta előtte a vár kapuit, és ágyúlövésekkel fogadta. 1670 júniusában Báthory Zsófia katonái a császári Spork Jánossal együtt üldözték a felkelésben résztvevő nemeseket. Az összeesküvés vezetőinek letartóztatása után fiának életét is csak császárhűségével, buzgó katolikusságával és 400 ezer forint váltságdíj lefizetésével tudta megmenteni. Ezután még nagyobb erővel üldözte a protestánsokat. 1672 októberében munkácsi katonáival felégettette Kapos városát, s az Ung megyei nemesség nagy részét Munkács várába vitette.

1673-ban a bujdosók csapata, megelégelve Báthory Zsófia tetteit, megrohanva Munkácsot, a visszahelyezett katolikus papokat templomaikból elkergette, a tehetősebb híveket kirabolta. Báthory Zsófia több protestáns papot fogatott el, őket gyanúsítva a bujdosók fellázításával.

Élete végén teljesen Kiss Imre jezsuita pap befolyása alá került, aki menyével, Zrínyi Ilonával is szembefordította. Munkács várában halt meg.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Darvas Iván színész ezen a napon született 1925-ben.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.