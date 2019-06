2019. június 20., csütörtök

TARTSD BECSES KINCSNEK ISTEN IGÉJÉT! (2)

„Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok.” (János 8:31)

János azt írja: „kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek” (3János 2). Ahhoz, hogy jó dolgunk legyen, Isten Igéjének olvasása legyen minden nap első és legfontosabb teendőnk! Jézus azt mondta: „Ha megmaradtok az én igémben, valóban tanítványaim vagytok” (János 8:31 NKJV). Megmaradni azt jelenti, hogy egy bizonyos helyen letelepedni. Ez az otthont juttatja eszünkbe, azt a helyet, ahol örömöt, elfogadást, bátorítást, támogatást, védelmet, célt, identitást és pihenést találunk. Kincsnek tartani Isten Igéjét azt jelenti, hogy elfogadjuk legnagyobb tekintélynek, iránytűnek, tanácsadónak döntéseinkhez, mércének minden kapcsolatunk és cselekedetünk értékeléséhez. Másként fogalmazva: övé legyen az első és az utolsó szó az életünkben! Sok gondunk abból adódik, hogy döntéseinket nem megbízható tekintélyre alapozva hozzuk meg. Például a közgondolkodásra alapozva: „Mindenki ezt csinálja.” Hagyományra: „Mindig is így csináltuk.” Észérvekre: „Logikusnak tűnik.” Érzelmekre: „Helyesnek érzem.” Mindezek hibásak, mert belőlünk fakadnak, nem Istentől származnak. Szükségünk van egy tökéletes mércére, mi soha nem vezet rossz irányba, és csak Isten Igéje felel meg ennek a kritériumnak. A Példabeszédek könyvében azt olvassuk: „Istennek minden szava színigaz” (30:5). Ez azt jelenti, hogy amikor Isten Igéje mond valamit, azt meg kell tenned, akkor is, ha nem látod értelmét vagy nincs kedved hozzá. Azt kell mondanod, amit Pál is mondott: „hiszek mindabban… ami meg van írva” (ApCsel 24:14).

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.