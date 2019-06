2019. június 23., vasárnap

TARTSD BECSES KINCSNEK ISTEN IGÉJÉT! (5)

„Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek.” (János 13:17)

Isten Igéjének olvasása, befogadása, kutatása, emlékezetbe vésése és a rajta való elmélkedés fontos, de meg is kell cselekednünk (ld. Jakab 1:22). Ez a legnehezebb lépés, mert a Sátán harcolni fog ellene. Előfordulhat, hogy annyira lefoglal az, hogy részt vegyél a következő gyülekezeti alkalmon, hogy elfelejted gyakorlatba ültetni, amit a legutóbbin tanultál. Jézus azt mondta: „aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát.” (Máté 7:24). Isten nem azért áld meg, mert tudjuk az igazságot, hanem azért, ha engedelmeskedünk is annak. „Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek.” Hajlamosak vagyunk kerülni a gyakorlati alkalmazást, mert az nemcsak nehéz – bizonyos esetekben egyenesen fájdalmas is! Jézus azt mondta: „megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket” (János 8:32), de először talán kényelmetlenül érint. Isten Igéje feltárja motivációinkat, rámutat hibáinkra, megfedd bűneink miatt és változást követel. Ezért jó megbeszélni másokkal, hogy mit láttunk meg az Igéből. Tőlük megtudhatunk olyan igazságokat, amelyeket magunktól sosem fedeztünk volna fel. Ők segítenek meglátni és alkalmazni, amit mi nem vettünk észre. Ők kérnek számon. Az ige megcselekvésének legjobb módszere, ha készítünk egy akciótervet. Legyen személyes (rád vonatkozó), gyakorlatias (amit meg tudsz tenni), ellenőrizhető (határidőkkel vagy más vonatkozó) módszerekkel, amivel előrehaladásod mérhető). D. L. Moody szavaival: „A Bibliát nem azért kaptuk, hogy növelje tudásunkat, hanem azért, hogy megváltoztassa életünket.”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.