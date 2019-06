2019. június 24., hétfő

KRISZTUS MINDENKINEK FEJLŐDÁST HOZ

„Az igazságosság felmagasztalja népedet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek.” (Példabeszédek 14:34)

Madalyn Murray O’Hair, híres ateista egyszer azt mondta: „A kereszténységből soha semmi jó nem származott. Márpedig ha a kereszténység nem jó, és nem hozott létre semmi jót, akkor el kell utasítanunk.” Krisztus maga is ezt mondta: „gyümölcseikről ismeritek meg őket” (Máté 7:16). De Krisztus minden szava életeket változtatott meg, és hihetetlen hasznot hozott a társadalomnak. Vegyük például a tudományt. Egy szakértő egyszer rámutatott, hogy a tudomány semmilyen más kultúrában nem fejlődhetett volna ennyire. Nem eredhetett volna a muszlim kultúrából, mert ez a fatalizmusra alapuló hitvilág teljes mértékben meggátolja a tudományos fejlődésnek még csak a gondolatát is. Nem indulhatott volna ki a buddhizmus vagy a hinduizmus világából sem, mert ők azt hiszik, hogy az anyagi világ nem valóság, hogy semmi sem létezik, csupán Isten, és minden más csupán emberi képzelet. A tudomány csak a keresztyénségben fejlődhetett. Vagy gondolj azokra, akik elmentek a nyomornegyedekbe, hogy megmentsék az elhagyottakat, mint például az Üdvhadsereg, a YMCA vagy más missziós szervezetek. A keresztyének odaadták magukat ezeknek az embereknek a szolgálatára. Manapság azzal, hogy a Szentírást eltávolítottuk kultúránk nagy részéből, mindenhol hanyatlást és romlást látunk. Mi a megoldás? Jézus azt mondta: „ti vagytok a föld sója” (Máté 5:13). Fogd hát magad, és kezdd el sózni a világot Isten Igéje életváltoztató igazságának hirdetésével! Jézus azt is mondta: „Ti vagytok a világ világossága” (Máté 5:14). Az egész világ sötétsége sem tudja kioltani egyetlen apró gyertya lángját. Világíts hát!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.