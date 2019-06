2019. június 25., kedd

A BARÁTSÁG JUTALMA (1)

„Van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.” (Példabeszédek 18:24)

A Bibliában azt olvassuk: „van ember, aki bajba juttatja felebarátait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.” Gloria Gaither rámutat, hogy az igazi barátoknak az a fontos, mivé válunk. Túllátnak a jelenen, és a teljes embert szeretik bennünk. Az ilyen barátságok kialakulásához és fenntartásához idő és energia kell, ez a befektetés azonban busásan megtérül. Az igaz barát: 1) Segítő kezet nyújt, amikor mélyen vagyunk. „Jobban boldogul kettő, mint egy… Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki.” (Prédikátor 4:9-10). 2) Enyhíti a nyomást. Bármennyire is szeretnek és segíteni akarnak, a családtagjaink néha túl közel állnak hozzánk ahhoz, hogy objektívek maradjanak, ezért könnyebb megnyílni valaki más előtt, aki nem hozzátartozónk. Ilyen esetekre mondja a Biblia: „az olaj és a jó illat vidámít, de a jó barát lélekből jövő tanácsa is” (Példabeszédek 27:9). 3) Megnevettet. Valaki azt mondta: „Ha nem v agy ráncos, nem nevettél eleget!” A nevetés valóságos gyógyszer, és a jó barát segít meglátni a humort a helyzetedben – általában azért, mert már ő is volt hasonlóban. Ahogy Hazel C. Lee mondja: „Ha tudunk nevetni magunkon, és tudunk együtt nevetni, az az összetartozás meglepő érzését adja.” 4) Elszámoltat. Észrevetted már, hogy milyen könnyen be tudod csapni magad, amikor Isten Igéjével ellenkező dolgot teszel? Ezért mondja a Biblia, hogy „jó szándékúak a baráttól kapott sebek” (Példabeszédek 27:6). Légy hát hálás Istennek azért, hogy vannak olyan szerető barátaid, akik őszinték hozzád, még ha az fáj is.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.