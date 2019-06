2019. június 27., csütörtök

MIT MOND NEKED ISTEN?

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál.” (Róma 8:28)

A regényíró A. J. Cronin orvosként dolgozott majdnem tíz évig, amikor gyomorfekély miatt teljes nyugalomra kényszerült. Ekkor a Skót-felföldre ment egy farmra, hogy felépüljön. Így számol be: „A pihenés első néhány napja eléggé kellemes volt, de hamarosan elviselhetetlenné vált a Fyne farmon rám kényszerített tétlenség. Gyakran megfordult a fejemben az a kósza gondolat, hogy írhatnék. Igazság szerint a regény témáját is elgondoltam: egy férfi egoizmusának és keserű büszkeségének krónikája. Odafent, a tiszta, hideg hálószobámban volt egy lesikált asztal egy nagyon kemény székkel. Másnap reggel ezen a széken találtam magam, előttem nyitva egy új füzet, és lassan ráébredtem, hogy a latinul lefirkantott recepteken kívül igazából egész életemben nem fogalmaztam meg egyetlen jelentős mondatot sem. Csüggesztő gondolat volt ez, amikor kezembe vettem a tollat. Sebaj, azért hozzáfogtam.” Bár Croninnak nagy küzdelmébe került, hogy ötszáz szót leírjon egy nap, és az első kéziratát ki is dobta a farm szemétdombjára, mégis befejezte A kalapos kastélya c. regényét. A regényt huszonkét nyelvre fordították le, ötmillió példányban kelt el, és színdarab is készült belőle. A világ elvesztett egy orvost, de nyert egy regényírót. Amikor Istentől kapsz egy álmot, előfordulhat, hogy a valóra váltáshoz szükséges körülmények nem fognak tetszeni. József esetében ez testvérei árulását és börtönt jelentett. De ez kellett ahhoz, hogy Egyiptom kormányzója lehessen. Ezért kérdezd meg ma Istent: „Uram, mit akarsz mondani, mit akarsz mutatni nekem ebben a helyzetben?”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.