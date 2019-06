2019. június 28., péntek

MI A TE ÖKÖRÖSZTÖKÉD?

„Utána Samgar, Anát fia következett, aki hatszáz filiszteus férfit vert szét egy ösztökével. Ő is megszabadította Izráelt.” (Bírák 3:31)

Mivel az izraeliták nem engedelmeskedtek Istennek, a filiszteusok rabszolgái lettek, akik a megfélemlítés eszközét használva uralkodtak felettük. Samgar azonban nem volt hajlandó félni. Elhatározta, hogy változtat a fennálló helyzeten, és ezt meg is tette egy ökörösztökével (egy hosszú bottal, amit az állatok nógatására használtak.). Nem engedte, hogy az, amit nem tehet meg, visszatartsa attól, amit meg tid tenni. Végtére is: „Isten + egy ember =többség. „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8:31) Tehát Samgar fogta az ökörösztökét, és megtámadott vele hatszáz filiszteus katonát. Az ellensége először talán gúnyosan kacagott „fegyvere” láttán – amíg el nem kezdte forgatni! Aztán a tekintetétől félelem költözött a filiszteusok szívébe. A bátorság nem vár kedvező helyzetre, tökéletesen kidolgozott tervre vagy arra, hogy mások véleménye megváltozzon. A bátorság csak egyetlen dologra vár: hogy zöld utat kapjon Istentől. Márpedig amikor Isten azt mondja, hogy indulj, akkor ne kérdezz semmit, hanem teljes gőzzel előre! Támadj rá a problémára, bármilyen ökörösztökét adott kezedbe Isten! Vesd be teljes erővel a sötétség ellen, és határozd el, hogy „só és világosság” leszel ott, ahová Isten helyezett! Nem elég csupán rámutatni a problémákra, kötelezd el magad arra, hogy a megoldás része leszel! Nem elég, hogy a szíved Jézusért dobog, cselekedned is kell, hogy az ő keze és lába lehess! Ahelyett, hogy csak az oldalvonalnál üldögélnél azt gondolva, hogy mások alkalmasabbak nálad, használd, amit Istentől kaptál, és kérd, hogy áldja meg fáradozásaidat! Ahogy az énekíró is mondta: „a kevés is sok, ha Isten benne van.”

