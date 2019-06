2019. június 29., szombat

HAZAVÁGYÁS

„Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk.” (Filippi 3:20)

Minden évben eljön az az időszak, amikor a csendes-óceáni lazac, miután öt-hat évet élt az óceánban, hirtelen késztetést érez visszatérni a folyóvízbe, ahol született. Megküzdve halászokkal, medvékkel és óriási vízerőművekkel eltökélten úsznak az árral szemben, hogy elérjék otthonukat. A tudósok még nem jöttek rá, hogy az óceánban eltöltött annyi év után hogyan találnak vissza a lazacok pontosan ugyanabba a folyóba, ahol születtek. Vannak, akik úgy gondolják, hogy érzik az ízét vagy az illatát annak az édesvíznek, ahol életük kezdődött. Mások azt vélik, hogy a csillagok segítségével tájékozódnak. Nem számít, hogy csinálják, de az biztos, hogy nincs sem térképük, sem iránytűjük, útjuk során az ösztöneik vezetik őket. Vágyódnak egy bizonyos folyó után, és nem nyugodnak, amíg meg nem találják. Ugyanígy van ez velünk is. Isten az örökkévalóságra teremtett minket, és ebben az életben semmi sem elégíti ki bennünk a menny utáni vágyakozást (ld. Prédikátorok 3:11). A lazacokhoz hasonlóan mi is ebben a világban éltünk, de nem innen származunk. Igen, örömet és beteljesedést találunk abban, ha elvégezzük életünkben az Isten által ránk bízott feladatokat, de ez semmi ahhoz képest, amilyen öröm vár ránk a mennyben. Pál ezt így fogalmazta meg: „nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket” (Filippi 3:20-21). És ha megváltott szeretteink eltávoznak a mennybe, még erősebb lesz bennünk a vágy, hogy hozzájuk csatlakozhassunk.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.