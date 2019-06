2019. június 3., hétfő

LÉGY TALÁLÉKONY!

„Megbontották a tetőt…” (Márk 2:4)

Mary Engelbreit mindig is arra vágyott, hogy gyermekkönyveket illusztráljon, de a pályaválasztási tanácsadója azt mondta neki: „Ehhez maga nem ért. Legyen gyakorlatias! Szerezzen diplomát és legyen tanítónő!” Mary elkezdett egy képkereskedésben dolgozni, kitanult mindent, amit lehetett a festészetről, megismerkedett olyan művészekkel, akik megéltek abból, hogy azt tették, amit szeretnek. Szülei támogatását maga mögött tudva azt mondta magának: „Lehet belőled művész. Ha el tudod képzelni, meg is tudod valósítani.” Mivel nem hagyta, hogy a sikerhez vezető hagyományos utakon felbukkanó akadályok megállítsák, Engelbreit országosan elismert művész lett és egy saját magazint is elindított. Proust azt mondta: „A felfedezés igazi útja nem az új tájak keresése, hanem az, ha új szemmel nézünk a világra.” Tanulj meg kreatívan gondolkodni és ne feledd, hogy a jó ötletekért meg kell izzadni! Számíts a problémákra, és ne hagyd, hogy gyengítsék elszántságodat! Négyen próbálták béna barátjukat Jézushoz vinni, de nem tudtak átjutni a tömegen, ezért „megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküst” (Márk 2:4). Jézus látta cselekvő hitüket, és megjutalmazta azzal, hogy meggyógyította a férfit. Szinte mindenre lehet megoldást találni, ha rászánod térdeidet az imádságra, és kitartasz. Rebecca Barlow Jordan mondta: „Az igazi kreativitás nem áll meg az inspiráció szakaszánál. Sokan próbálkoztak sikertelenül, mert nem tudták leküzdeni az akadályokat. Az igazi művész hit által látja a befejezett képet. Mindannyian művészek vagyunk, és Isten feladatot bízott ránk. Arra bátorít, hogy élvezzük munkánk gyümölcsét. De az igazi áldás nem csupán az a tudat, hogy leküzdöttük az akadályokat… [hanem az], amikor a kreativitás isteni eredete beigazolódik, és ezzel dicsőséget szerez Istennek.”

