2019. június 30., vasárnap

MI A TE FELADATOD?

„Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról.” (János 18:37)

Ha tudod, hogy milyen feladatot bízott rád Isten az életben, és tudod, hogy ő veled van, akkor gyakorlatilag megállíthatatlan leszel. Fogsz hibázni? Természetesen. De Isten szeret annyira, hogy helyreigazítson, megmutassa a helyes irányt, és visszatereljen a helyes útra. Azt kérdezed, hogyan ismerheted fel megbízatásodat? Tedd fel magadban a következő tizennégy hasznos kérdést: 1) Mire vágyom legjobban az életben? 2) Mi motivál arra, hogy keményen dolgozzak és produktív legyek? 3) Mi segít továbbmenni, amikor kimerülök? 4) Mi tart vissza attól, hogy feladjam, amikor ellenállásba ütközöm? 5) Csinálok-e valami olyasmit, ami úgy tűnik, nem működik? 6) Csinálok-e valami olyat, amire pozitívan és támogatóan reagálnak az emberek? 7) Mi az a tettem vagy mi az a történés az életemben, ami úgy tűnik kiváltja, hogy az ajtók automatikusan és könnyedén nyílnak számomra? 8) Mit gondolnak a munkámról bölcs vezetők és istenfélő tanácsadók? 9) Mitől érzem magam jól a saját bőrömben? 10) Mi indítja be a kreativitásomat? 11) Mit vagyok hajlandó feláldozni azért, hogy megvalósítsam a célomat? 12) Teszek-e valami olyat, amire jó értelemben büszke vagyok, és érzem Isten helyeslését is? 13) Mi az, amit fizetés nélkül is szívesen csinálnék, ha ezt megengedhetném magamnak? 14) Mi az, aminek elérése érdekében hajlandó lennék ellenállni a Sátánnak? Imádkozva gondold át ezt a tizennégy kérdést, és rávilágítanak majd arra, hogy mi az Istentől kapott megbízatásod az életben.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.