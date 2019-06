2019. június 8., szombat

A VÁGYAK NÉGY KATEGÓRIÁJA (4)

„Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok?” (1Korinthus 6:19)

Testi vágyak. A Biblia azt mondja, hogy testünket használjuk ünneplésre, evésre, ivásra, éneklésre, táncra, ujjongásra és zenélésre. Ezek a vágyak és örömök emlékeztethetnek arra, hogy milyen jó a mi Istenünk. A testi dolgok nem választhatók el a lelkiéktől, hiszen testünk is úgy kelt életre, hogy Isten belénk lehelte a Lelkét. A Biblia nem ítéli el, ha vonzóak akarunk lenni, de valamit szem előtt kell tartanunk: „mint disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs ízlése” (Példabeszédek 11:22). Ugyanez az alapelv érvényes a férfiakra is. Hiszen Isten teremtette a testünket, és ő szereti a szépséget. Néhányan kezdeményezték a „fodrászat misszió” . Ez talán furcsán hangzik, hiszen az egész Bibliában egyetlen hajvágásról olvasunk: amikor Delila levágta Sámson haját. De a „fodrászat misszió” hasznos szolgálat lehet. Fodrásznál az emberek olyan problémáikat is elmondják, amit mással nem osztanának meg. így már könnyen beláthatod, hogy az ingyen felajánlott hajvágások hogyan válthatnak igazi szolgálattá a fizikai vagy lelki problémák miatt nehéz helyzetben lévő emberek számára. A fodrászokból és kozmetikusokból álló csoport Costa Ricába utazott, hogy olyan fiatal nők felé szolgáljanak, akik szabadulni akartak a prostitúcióból. Megtisztelték őket azzal, hogy ingyen gondozták azokat a testeket, amelyekről hosszú ideje senki nem gondoskodott, hanem csak tárgyként használták őket. Mi ennek a lényege? Talán újra át kell gondolnod szentírási alapon, hogy mi az igazán „lelki” dolog.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.