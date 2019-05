2019. május 27., hétfő

LÉGY VELE! (3)

„Áldott Az Isten… aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat.” (2Korinthus 1:3-4)

Támogathatjuk a krízisben lévőket azzal, hogy segítünk felismerni a fontos lelki, személyes és kapcsolati erőforrásokat. 1) Lelki erőforrások. „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban” (Zsoltárok 46:2). Isten Igéje fényt visz a sötétségbe és zűrzavarba. Lelke minden vigasztalás forrása, olyan békességet ad, „mely minden értelmet meghalad” (Filippi 4:7). Jelenléte minden magányosságra gyógyír, és az ő ereje segít a megtört szívnek, hogy legyőzze a tehetetlenség érzését. A válságban lévő ember gyakran összezavarodik, ami azt jelenti, hogy elfelejti, mi mindent kapott már Istentől. 2) Személyes erőforrások. Emlékeztesd őt egyedi, csak rá jellemző erősségeire és képességeire! Segíts visszaemlékezni múltbeli győzelmeire, amikor sikerrel birkózott meg nehéz helyzetekkel. Erősítsd benne a pozitív hozzáállást, mely a jövőre tekint ahelyett, hogy a jelen fájdalma bénítaná. Ami a legfontosabb: erősítsd hitét imádsággal és Isten Igéjének igazságaival! Végül, de nem utolsó sorban: emlékeztesd arra, hogy itt vagy és támogatod őt! 3) Kapcsolati erőforrások. Családtagok, barátok, üzletfelek és szomszédok valószínűleg támogatni fogják, rendelkezésére állnak állami vagy önkormányzati segélyek, orvosi, pénzügyi és más anyagi támogatások is. A gyülekezet is ilyen kapcsolati erőforrás. A válságot átélő emberek gyakran szégyellnek segítséget kérni, úgy érzik, hogy egyedül kellene megbirkózniuk problémáikkal. Segíts, hogy barátod megértse, számodra áldás, hogy adhatsz, és hogy egy napon majd neki is lehetősége lesz arra, hogy megvigasztalhasson „másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket” (2Korinthus 1:4)

