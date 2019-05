2019. május 29., szerda

HIGGY BENNE, MERT IGAZ!

„Szenvedése után sok bizonyítékkal meg mutatta nekik, hogy ő él.” (Apostolok cselekedetei 1:3)

A Krisztus feltámadásra vonatkozó bizonyítékokat alaposabban megvizsgálták, mint bármely más tényt a történelemben! A legnagyobb tudósok, köztük Simon Greenleaf, aki a Harvard Egyetem jogászprofesszora volt 1833 és 1848 között. Többek között neki köszönhető a Harvard jogi karának kiválóságra emelkedése, és máig az egyik legnagyobb szaktekintélynek tartják a bizonyítékok tárgykörében. Amikor Greenleaf a feltámadás kérdését kezdte vizsgálni a bizonyítási eljárásra vonatkozó törvények alapján arra a következtetésre jutott, hogy a feltámadás valóság, hogy a történelmi esemény volt, és hogy bárki, aki őszintén megvizsgálja a bizonyítékokat, meggyőződhet azok igazságáról. Így történt ez a brit Dr. Frank Morisonnal is, aki ügyvéd és mérnök is volt, és elhatározta, hogy könyvet ír, melyben megcáfolja Krisztus feltámadását. Meg is írta könyvét – csakhogy az másról szólt, mint eredetileg tervezte! Amikor megvizsgálta a bizonyítékokat, a szkeptikus jogász azokat olyannyira meggyőzőnek találta, hogy kénytelen volt elfogadni őket, és hívővé lett. Ki mozdította el a követ? című könyvében részletesen ismerteti a feltámadás bizonyítékait. A könyv első fejezetének címe: könyv, mely nem akart megíródni. Lew Wallace ügyvéd, aki az amerikai polgárháborúban az északiak tábornoka volt, szintén elhatározta, hogy könyvet ír, melyben megcáfolja Krisztus istenségét és feltámadását – végül a cáfolat helyett inkább kiállt mellette Ben-Hur című híres regényében, melyet „a 19. század legnagyobb hatású könyveként emlegetnek. Krisztus feltámadt! Megváltott szeretteid is fel fognak támadni, és velük együtt te is Isten jelenlétében töltheted az örökkévalóságot.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.