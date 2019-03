2019. március 12., kedd

TÖRD ÖSZE AZ ALABÁSTROMTARTÓT! (1)

„Egy bűnös asszony pedig… olajat vitt magával egy alabástromtartóban” (Lukács 7:37)

A Bibliában azt olvassuk: „Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástromtartóban, megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; csókolgatta a lábát, és megkente az olajjal” (Lukács 7:37-38). Ez az illatszer valódi nárdusolaj volt, egy olyan évelő növényből készült, ami a Himalájában terem. És félliternyit használt el belőle! Már maga az edény is értékes anyagból készült, talán családi örökség lehetett. Akár a hozomány is lehetett volna. Egyszerűen fogalmazva: ez volt a legdrágább kincse. Mennyire ironikus, mégis mennyire helyénvaló, hogy az illatszer, amit hivatásában, a prostitúcióban használt, most hitvallásának jelképévé vált, amikor az utolsó cseppig Jézus lábára öntötte. Az edény összetörése annak a jele volt, hogy szakított a múltjával. Többé nem próbálta a bűn kezét a parfüm illatával álcázni. Többé nem titkolózott. Többé nem kellett szégyenkeznie. Kijött a bűn sötétségéből a világ világosságához. Eljön a perc, amikor neked is őszintén meg kell állnod Isten előtt. Az a perc, amikor le kell leplezned titkaidat, fel kell tárnod a küzdelmeidet, be kell vallanod bűneidet. A perc, amikor teljesen rá kell hagyatkoznod Isten kegyelmére. Miért viselkedünk úgy, mintha bűneink miatt méltatlanok lennénk Isten kegyelmére? Hiszen a kegyelmet csak éppen akkor kaphatjuk meg, ha tudjuk, hogy rá vagyunk utalva! Minden más csak önigazult próbálkozás Isten kegyelmének kiérdemlésére. Olyan nincs, hogy 99%-ig bízol Isten kegyelmében. Nála a mindent vagy semmi elv működik! Ha magunkat próbáljuk megmenteni, akkor megfosztjuk magunkat az üdvösségtől, ami egyedül Jézus Krisztus által lehetséges, kegyelemből, hit által (Id. Efezus 2:8-9).

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.