2019. március 13., szerda

TÖRD ÖSSZE AZ ALABÁSTROMTARTÓT! (2)

„Hiszen el lehetett volna adni ezt az olajat több mint háromszáz dénárért.” (Márk 14:5)

Lehetséges, hogy ez az illatszer jelentette ennek az asszonynak egész életében összegyűjtött vagyonát. Értékét bizonyítja az a tény, hogy az evangélista említésre méltónak tartotta feljegyezni: háromszáz dénárnyit ért – ez abban a korban egy évnyi fizetésnek felelt meg. Legtöbbünk számára az alabástromtartó a pénz. A fizetésünk. A megtakarításunk. A nyugdíjbiztosításunk. A kérdés az: kész vagy mindet odaadni? Nem azt akarom mondani ezzel, hogy ne fizesd be a számláidat, ne légy előrelátó vagy ne gondoskodj a családodról. De ha Isten arra indítana, hogy minket add oda, kész lennél összetörni az alabástromtartót, és kiönteni mindet Jézus lábára? Élete során John Wesley megközelítőleg harmincezer fontot adakozott. Ez mai értékben számítva több mint 1.350.000 fontot [kb. félmilliárd dollárt] jelent. Wesley 1731-ben ígéretet tett Istennek arra, hogy megélhetési költségét évi huszonnyolc fontra korlátozza. Az első évben harminc fontot keresett, ezért kettőt eladományozott. A következő évben a jövedelme megduplázódott, és mivel továbbra is meg tudott élni huszonnyolc fontból, ezért harminckettőt adományozott el. Soha nem tartott meg magának száz fontnál nagyobb összeget, mert félt, nehogy földi kincseket gyűjtsön. Hitte, hogy Isten áldásainak nem az életszínvonalunk emelkedésében, hanem az adakozásunk növekedésében kell megnyilvánulnia. Amikor jövedelme már több ezer fontra növekedett, ő akkor is egyszerűen élt, és a fölöslegét eladományozta. Amikor meghalt, csupán néhány érme volt a zsebében, de rengeteg kincse a mennyben. Gondolkodj el ezen!

