2019. március 14., csütörtök

TÖRD ÖSSZE AZ ALABÁSTROMTARTÓT! (3)

„Hiszen jót tett velem.” (Márk 14:6)

A legtöbben nagyon jó színészek vagyunk, de az önkéntelen reakciót nehéz tettetni. Sokat elárul az, ahogyan a tanítványok reagáltak, amikor az asszony összetörte az alabástromtartót. „Mire ez a pazarlás?!” Azt gondolták, hogy az asszony ezt az értéket „kidobta az ablakon” azzal, hogy Jézus lábára öntötte. Ők pazarlásnak tartották, de Jézus jó tettnek nevezte. Sőt, így folytatta: „bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére” (Márk 14:9). El tudod képzelni, mit jelentett az asszony számára ez a kijelentés? Valószínűleg évek ót anem hallott már kedves szót vagy dicséretet. Ezt az ígéretet átfogalmazhatnánk így is: „Te talán nem hiszel magadban, de én hiszek benned.” Senki sem tudta úgy meglátni az emberekben rejlő lehetőséget, mint Jézus, hiszen eleve ő teremtette belénk azokat. Ezért nem mond le Isten soha rólad, mert ezzel ellentmondana önmagának (Id. Filippi 1:6). Jósága és szeretete kísér életed minden napján (Id. Zsoltárok 23:6). Csak annyit kell tenned, hogy megfordulsz, és elindulsz felé. Ez az asszony eléggé kétségbeesett volt ahhoz, hogy betolakodjon egy vacsorára, és Jézus mindig válaszol a kétségbeesett kérésre. Te mennyire vagy kétségbeesve? Eléggé elkeseredett vagy ahhoz, hogy lépj végre, hogy változtass, hogy áldozatot hozz? Mindenre elszánt vagy annyira, hogy átimádkozd az éjszakát? Végig olvasd a Bibliát? Elsimíts egy konfliktust? Közben járj egy „reménytelen eset” barátodért? Odaadd megtakarított pénzedet Isten országának építésére? A legkisebb ellenállás útja nem fog eljuttatni oda, ahol lenned kell. De ha kész vagy lépni Istenért, akkor ő is közbe fog lépni érted.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.