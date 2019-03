2019. március 16., szombat

ENGEDELMESSÉGET TANULNI

„Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van.” (Zsoltárok 40:9)

Billy Graham felesége, Ruth írta: „Ma este a tornácon üldögéltem, az öreg németjuhászunk a lábamnál feküdt. Messziről mennydörgést hallottam. Ahogy a vihar közeledett, a kutya harciasan kirohant a kertbe, mintha meg akarna vele küzdeni. A vihar elkerült minket, és a kutya visszatért a tornácra azzal a meggyőződéssel, hogy ő kergette el. Németjuhászunk gondos kiképzést kapott kitatásra és mentésre, támadásra és engedelmességre. A mentőkutyák jól jönnek itt nálunk, a hegyvidéken. Olyan helyzetet nem tudok elképzelni, amikor támadást parancsolok neki. De egy jól kiképzett kutya megérzi az ellenséges szándékot, és észreveszi a fegyvert (vagy fegyvernek látszó tárgyat), ilyenkor az ember bölcsen teszi, ha mozdulatlanná dermed. Ám igazán annak örülök, hogy az engedelmességet megtanulta. Tudja, mit kell tennie, ha az „állj, ül fekszik, indul, keress, maradj, lábhoz” parancsokat hallja. Az engedetlen kutya nem csupán fejfájást okoz, hanem veszélyes is. Az engedelmes kutya igazi öröm. Talán kevésbé igaz ez Isten gyermekeire? Ismerek néhányat, akiket támadásra képeztek ki. Most nem említek neveket – talán te is ismersz néhányat -, az biztos, hogy tehetségesek benne. Aztán vannak, akiknek a szakterülete a kutatás és mentés (az Üdvhadsereget ide sorolnám). Aztán vannak azok, akik megtanultak engedelmeskedni. Azt hiszem, ez az, ami minden másnál nagyobb örömet szerez az Úrnak. Az egyszerű engedelmesség, az örömteli, készséges, nem kérdezősködő engedelmesség. Amikor azt tudjuk mondani a zsoltárossal: »abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem«, az a keresztyén kiképzés csúcsa. Mert ez okozza Istennek a legnagyobb örömet.”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.