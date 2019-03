2019. március 17., vasárnap

LÉGY KEGYELMES, MERT NEKED IS SZÜKSÉGES LESZ A KEGYELEMRE!

„Ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg.” (Galata 2:21)

A kegyelem senkit nem jogosít fel arra, hogy úgy éljen, ahogy neki tetszik; az ítélkezés viszont – amikor elvárjuk, hogy mások a mi mércénk szerint éljenek – kimondhatatlan károkat okoz. Chuck Swindoll írja: „A törvényeskedés bénító méreg… vakká és érzéketlenné tesz, büszkeséget gerjeszt a szívben… a szeretet beárnyékolja a kívánalmak képzeletbeli listája, melyhez másokat mérünk… a barátságot hamarosan szétzúzza az ítélkező lelkület és a bíráló tekintet. És mielőtt azt mondanád, hogy te ebben nem vagy bűnös, vizsgáld csak meg a reakciódat, amikor más hívővel találkozol, aki nem úgy gondolkodik, viselkedik vagy öltözködik, ahogy te szoktál. Még ha azt gondolod is, hogy eléggé kifinomult vagy ahhoz, hogy elrejtsd valódi érzéseidet azok előbukkanak egy szúrós tekintetben vagy szenteskedő viselkedésben.” Jézus azt mondta: „Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik.” (Lukács 6:37). Az ítélkező keresztyén úgy viselkedik, mintha azzal, hogy elfújja más lámpását, az övé fényesebben ragyogna. Pedig nem. Pál azt írja: „ha a törvény által van megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg” (Galata 2:21). Azt kérded, mi van akkor, ha valaki letér az útról és szándékosan vétkezik? A Biblia azt mondja: „Testvérem, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél!” (Galata 6:1). Ha felhatalmazod magad arra, hogy mások fölött ítélkezz – akkor azt a kegyelmet tagadod meg tőlük, amire egyszer neked is szükséged lehet.

