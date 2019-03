2019. március 18., hétfő

HOGYAN SEGITSÜNK MÁSOKNAK? (1)

A Bibliában azt olvassuk: „Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, három órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit mindennap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: Nézz ránk! Ő felnézet rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá: Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj! És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és járt.” (ApCsel 3:1-8). Figyelj meg két dolgot: 1) Csodák átlagosan percekben történnek. Péter és János talán máskor is látta ezt az embert, lehet, hogy minden nap elmentek mellette. Ez a nap azonban más volt. Péter azt mondta: „Nézz ránk! Mi ismerjük a megoldást.” Péter szívében természetfeletti hit támadt, amely megláttatta Isten dicsőítésének lehetőségét, és megragadta a lehetőséget. 2) Felkészültnek kell lenned, amikor a pillanat elérkezik. Nem tudunk olyat adni, amivel nem rendelkezünk. Nem tudjuk elmondani, amit nem tudunk. Nem tudjuk megosztani azt, amit nem érzünk. Légüres térből nem tudunk adni. Az igazán nagyszerű dolgok nem hirtelen keletkeznek, idő kell hozzájuk. Az apostolok három és fél évig készültek erre a percre, amíg Krisztussal jártak, hallgatták tanítását és látták csodáit. Aztán ott volt az a tíz nap is a felső szobában, amikor betöltötte őket a Szentlélek. Ezért a mai üzenet számodra ez: fel kell készülnöd ahhoz, hogy segíteni tudj az embereknek!

